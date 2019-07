Indonesia sender 210 tonn søppel tilbake til Australia

utenriks

Dei åtte konteinarane som vart beslaglagde i byen Surabaya skulle berre ha innehalde papirsøppel, men styresmaktene fann òg farleg avfall og plastflasker, brukte bleier, elektrisk avfall og metallboksar.

Dette kjem etter at Indonesia førre veke sende tilbake 49 søppelkonteinarar til Frankrike og andre i-land. Fleire andre land i Søraust-Asia har den siste tida gjennomført tilsvarande tiltak.

Kina bestemte i 2018 at dei ikkje lenger vil ta imot plastavfall frå utlandet, noko som har gjort at mange i-land no slit med å finne stader å sende søppelet sitt.

