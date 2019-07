Hellas' nye regjering tatt i eid

utenriks

Regjeringa vart innsett tysdag, dagen etter at Kyriakos Mitsotakis vart tatt i eid som den nye statsministeren i landet.

Regjeringa består av 18 statsrådar og ein visestatsminister. Regjeringa si første prøvestein blir ei mistillitsvotering i nasjonalforsamlinga 21. juli.

Valet på søndag resulterte i at ND fekk 158 av dei 300 plassane i nasjonalforsamlinga. Venstrepartiet Syriza, som har hatt makta til no under leiing av Alexis Tsipras, fekk redusert plassane sine i nasjonalforsamlinga frå 149 til 86.

Mitsotakis har lova å halde fram reformarbeidet for å betre økonomien i landet og bidra til auka investeringar, vekst og jobbar. Han vil òg prøve å mjuke opp dei harde krava som landet har vorte underlagt for å betale ned statsgjelda. Krava legg ein dempar på evna landet har til å skape økonomisk vekst, meiner Mitsotakis.

Då Syriza fekk makta i Hellas i 2015, lova Tsipras å utfordre EU og kreditorane i landet og bli kvitt spareprogramma. Slik gjekk det ikkje. Til liks med forgjengarane sine måtte statsministeren innordne seg dei strenge kuttkrava med ein trussel hengande over seg om at Hellas kunne gå konkurs og bli kasta ut av eurosona.

Hellas vil òg i mange tiår framover slite med enorm statsgjeld etter å ha fått kriselån i tre omgangar på til saman 289 milliardar euro. Nedbetaling føreset at budsjetta går med overskot, slik at landet har noko å betale med.

