EUs finansministrar vil ha ny europear i IMF

IMF har hatt elleve sjefar sidan skipinga i 1945. Alle elleve har vore frå Europa, medan presidentane i Verdsbanken har vore frå USA.

Den tradisjonen vil EU no kjempe for å verne. Det stadfesta ministrar frå fleire medlemsland på veg inn til EUs finansministermøte i Brussel tysdag.

Eit arbeid er allereie i gang på bakrommet for å koordinere innsatsen. Målet er at europeiske land skal samle seg bak éin felles kandidat, slik at denne kandidaten stiller sterkare i konkurransen når franske Christine Lagardes etterfølgjar skal veljast.

I spekulasjonane har fleire namn vorte nemnde:

* Nederlands tidlegare finansminister Jeroen Dijsselbloem, som var president for eurogruppa fram til i fjor

* Finlands tidlegare statsminister Alexander Stubb, som i dag er visepresident i Den europeiske investeringsbanken (EIB)

* Storbritannias sentralbanksjef Mark Carney, som rett nok er canadisk, men som også har britisk og irsk pass

* Bulgarske Kristalina Georgieva, som i dag er administrerande direktør i Verdsbanken

Christine Lagarde går av som IMF-sjef fordi ho er nominert til å overta som ny president for Den europeiske sentralbanken (ESB) etter italienske Mario Draghi.

