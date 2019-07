Corbyn krev ny folkeavstemming om brexit

utenriks

I ein e-post til Labours partimedlemmer utfordrar han den neste statsministeren i landet, som overtar etter avtroppande Tory-leiar Theresa May, til å halde ei ny folkeavstemming om saka.

Jeremy Corbyn skriv til partimedlemmene at Labour vil jobbe for å bli verande i EU, uansett om det andre alternativet er ingen avtale eller ein avtale forhandla fram av dei konservative.

Press frå EU-fløya

Brevet kjem truleg som svar på at Corbyn har vore under press frå den EU-vennlege fløya i partiet. Labour har vore splitta i saka. Det var diskusjonar om brexit innover i Labours partileiing tysdag morgon og møte med fagforeiningsleiarar måndag.

Labour-politikaren Hilary Benn som leiar Brexit-komiteen til underhuset, uttrykte ifølgje BBC at dette er eit viktig steg vidare og av stor tyding.

– No kan vi sjå at det ikkje er noko som kan bli forhandla fram som vil vere betre for arbeidslivet, enn den avtalen vi allereie har, seier han.

Johnson eller Hunt

Storbritannias fire største hovudsamanslutningar av fagforeiningar ber samtidig om at det blir halde ei uravstemming om ein ny avtale skulle bli forhandla fram om Labour skulle vinne eit framtidig parlamentsval.

Statsminister Theresa May kunngjorde i mai at ho vil trekke seg som leiar for det konservative partiet etter fleire mislykka forsøk på å få godkjent ein brexitavtale i det britiske parlamentet. Jeremy Hunt og Boris Johnson kjempar no om å bli ny partileiar og statsminister. Avgjerda er klar i slutten av juli.

(©NPK)