68 demonstrantar arrestert i Malawi

utenriks

President Peter Mutharika, som vart utpeikt som valvinnar i mai, seier demonstrantane planla å styrte regjeringa.

Politiet seier dei arresterte stod bak plyndring, bilbrenning og steinkasting. Protestarrangørar varslar likevel nye demonstrasjonar måndag.

Opposisjonsleiarar hevdar at korrekturlakk vart brukt på nokre resultatoversikter etter valet i mai. Demonstrantane krev at leiaren for valkommisjonen, Jane Ansah, trekker seg.

– Vi vil utøve retten vår til fredeleg protest, seier arrangørane i ei fråsegn søndag.

(©NPK)