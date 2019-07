Tunisia forbyr nikab i offentlege bygningar

utenriks

Avgjerda kjem etter at Tunisia heva tryggingsnivået som følgje av at to personar vart drepne og sju skadde i eit sjølvmordsangrep i Tunis 27. juni.

Ifølgje eit dokument som er skrive under av Chahed, vert tilgang til offentlege bygningar og institusjonar for dei som har tildekt ansikt forbode.

Tunisiske menneskerettsaktivistar har bedt om at forbodet berre skal vere mellombels.

– Vi står for fridommen til å kunne kle seg som ein ønsker, men med den noverande situasjonen med terrortruslar i Tunisia, kan avgjerda rettferdiggjerast, seier menneskerettsforkjempar Jamel Msallem.

Tunisias innanriksminister bad i februar 2014 politiet om å auke tilsynet med bruk av nikab som ein del av tiltaka mot terrorisme, då plagget kan brukast som forkledning.

I 2011 førte eit liknande forbod til store protestar. 200 islamistar storma universitetet i den tunisiske byen Sousse etter at utdanningsdepartementet vedtok å stengje ute elevar med nikab.

