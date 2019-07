Tarantino kan ha gjort den siste filmen sin

utenriks

Tarantino er ein av gigantane i Hollywood, med filmar som «Pulp Fiction» og «Kill Bill». Men no kan «Once upon a time in Hollywood» bli den siste filmen hans. Den har noregspremiere i midten av august.

– Når det gjeld spelefilmar, så trur eg at eg har nådd sluttpunktet. Eg kan sjå for meg at eg skriv filmbøker og kjem til å byrje med teater, så eg vil halde fram å vere kreativ. Eg trur berre at eg har gitt filmane alt eg har å gi, seier han i eit intervju med GQ.

Den nye filmen blir skildra som eit actionmetta og ekstremt kjendistett drama – der både humor og 60-talsånd skinn sterkt.

– Om den verkeleg får ei god mottaking, så droppar eg kanskje den tiande filmen. Då gir eg meg her og no. Vi får sjå, seier han.

