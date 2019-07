Iransk leiar truar USA

utenriks

Trusselen kjem sjølv om president i USA, Donald Trump, har åtvara Teheran om å vere «veldig, veldig forsiktige».

Den iranske religiøse leiaren og ayatollaen Muhammad Ali Movahedi Kermani sa under fredagsbønna i Teheran at dersom USA vil angripe Iran, vil dei svare med å «endre fargen i Persiabukta frå blå til raud.»

Kermani seier òg at truslar frå USA ikkje vil hindre Iran frå å auke opprikinga av uran. President i Iran, Hassan Rouhani, sa onsdag at landet vil auke opprikinga av uran med så mykje som dei har behov for frå og med søndag.

Irans utanriksminister stadfesta måndag at dei no har meir opprikt uran på lager enn kva atomavtalen frå 2015 tillèt. Avtalen inneber at Iran ikkje kan lagre meir enn 300 kilo uran med ei opprikingsgrad på 3,67 prosent.

Den noverande grensa tillèt kjernefysiske aktivitetar på eit sivilt nivå, som generering av elektrisitet og medisinsk forsking, og vart forma ut for å forhindre at Iran utviklar atomvåpen.

Spenningane mellom USA og Iran har auka den siste tida, noko som mellom anna kjem av at president Donald Trump i fjor trekte USA ut av atomavtalen med Iran frå 2015 og innførte ei rekke sanksjonar mot landet.

