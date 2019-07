Turistar la igjen rekordbeløp i 2018

utenriks

Den økonomiske veksten i internasjonalt reiseliv auka med 4 prosent i 2018 frå året før. Turisme utgjer dermed 7 prosent av all vare- og tenesteeksport i verda, ifølgje ein rapport frå FNs reiselivsorganisasjon (UNWTO).

Årsaka er sterk vekst i utgåande reiser i mange land.

– Vi er glad for å sjå at både økonomiar som er under utvikling og utvikla økonomiar nyt godt av auka turistinntekter. I staden for å auke volumet er det desto viktigare å auke verdien, seier UNWTO-sjef Zurab Pololikasjvili.

– Inntekter frå turisme skaper arbeidsplassar, entreprenørskap og skapar ein betre situasjon for både folk og lokalsamfunn, samtidig som det er handelsunderskot i mange land, held han fram.

Det er ikkje overraskande turistar frå folkerike Kina som i sum brukte mest pengar på reising og turisme, følgd av amerikanarar, tyskarar, og britar. Medan det er størst auke i feriebudsjettet til russarar, franskmenn og australiarar.

Turistane la igjen 1.448 milliardar dollar eller over 12 billionar kroner på sjølve reisemålet, medan 256 milliardar dollar eller 2,2 billionar kroner vart brukte på persontransport for å komme til og frå staden.

Flest turistkroner vart lagt igjen i Europa, medan det i 2018 var ein auke på 7 prosent i reiser til Asia og Stillehavsregionen. I 2018 vart det registrert 1,4 milliardar internasjonale reiser. 57 prosent av reisa var med fly.

(©NPK)