Til saman 6.800 drepne av tryggingsstyrkar i Venezuela i fjor og i år, ifølgje FN-rapport

Nesten 5.300 vart drepne av tryggingsstyrkar i Venezuela i fjor, som følgje av «motstand mot myndigheitene». Ytterlegare 1.569 personar vart drepne i liknande hendingar mellom 1. januar og 19. mai i år.

Det skriv høgkommissær for menneskerettar i FN, Michelle Bachelet, i ein rapport om situasjonen i Venezuela.

Bachelet kallar talet «sjokkerande høgt». Fleire av drapa var reine avrettingar, ifølgje rapporten frå kontoret til høgkommissæren OHCHR.

– Det er grunn til å tru at fleire av desse drapa er utanrettslege avrettingar utført av tryggingsstyrkar, heiter det i rapporten, som mellom anna baserer seg på fråsegn frå menneskerettsforkjemparar, offer og vitne.

OHCHR uttrykkjer bekymring for at styresmaktene bruker væpna tryggingsstyrkar for å utøve sosial kontroll, og dei ber Venezuela om å stanse det dei kallar alvorlege brot på politiske, sosiale, sivile og økonomiske rettar i landet.

– Drapa krev ei umiddelbar gransking for å sikre at gjerningspersonane blir stilte til ansvar og for å hindre at dette skjer igjen, heiter det i rapporten.

Venezuela er i ei alvorleg krise både økonomisk og politisk. Det er stegle frontar mellom opposisjonsleiar Juan Guaidó og president Nicolás Maduro. Guaidó utnemnde seg sjølv til den mellombelse presidenten i landet i januar.

