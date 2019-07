Russland seier brann på atomubåt ikkje påverka reaktor

utenriks

Det er første gong Russland formelt stadfestar at fartøyet var ein atomubåt.

Sjojgu skriv i rapporten sin om ulykka til president Vladimir Putin at mannskapet på atomubåten tok forholdsreglar for å hindre at reaktoren vart ramma av flammane. Han skriv vidare at ubåten kan reparerast.

– Vi har identifisert hovudårsaka til ulykka, som var ein brann i batterirommet, som seinare spreidde seg, heiter det i rapporten. Vidare skriv Sjojgu at atomreaktoren var «fullstendig isolert og ubemanna», og at «mannskapet gjorde alle nødvendige tiltak for å beskytte reaktoren», som ifølgje han framleis fungerer.

Den russiske avisa Kommersant skreiv onsdag at kjelder nær mannskapet hevdar etterforskarane trur ei kraftig kortslutning kan vere årsaka til brannen.

Hemmeleg prosjekt

Namnet på fartøyet har ikkje vorte offentleggjort, og Kreml seier mykje av informasjonen vil bli halde hemmeleg. Russiske medium har sitert kjelder på at fartøyet er ein del av Losjarik, som skal vere det uoffisielle namnet på eit prosjekt drive av eit «hemmeleg direktorat for djuphavsforsking».

Tidlegare vart fartøyet identifisert som ein AS-12 atomubåt, men den russiske avisa Fontanka omtalte tysdag ei utsegn frå ein militærbase i St. Petersburg om dødsfall blant mannskapet på ein AS-31 atomubåt. Begge ubåttypane skal vere ein del av Losjarik-prosjektet.

Kommersant skriv at AS-31 er eit topphemmeleg prosjekt, og at ikkje eingong militæretterforskarar har tilgang til hamna der fartøyet no er. Mannskapet kan heller ikkje formelt identifiserast, ifølgje avisa.

Tidlegare har det vorte kjent at ubåten vart sett i teneste i 2010, og at den skal vere svært avansert og brukast til forsking, redningsoperasjonar og spesielle militæroperasjonar.

Uvisst tal på overlevande

Regjeringstalsmann Dmitrij Peskov har tidlegare sagt at delar av besetninga overlevde, utan å gå inn på kor mange. Nyheitsbyrået Interfax skreiv onsdag at fire personar kom frå ulykka med livet i behald.

Det skal ha vore fleire høgtståande offiserar om bord, noko som kan tyde på at ubåten ikkje var på eit normalt tokt.

Ifølgje forsvarsdepartementet døydde 14 medlemmer av besetninga etter at dei inhalerte giftige gassar som følgje av ein brann om bord. Departementet kallar ubåten for eit forskingsskip på oppdrag på havbotnen.

Hundrevis av tidlegare og noverande marinepersonell samla seg torsdag for å minnast dei omkomne. Saman med prestar tente dei lys og bad for dei døde i St. Nikolaj-katedralen ved marinebasen Kronstadt. Basen ligg på øya Kotlin i Finskebukta, like utanfor St. Petersburg.

