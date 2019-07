Putin og paven møttest i Vatikanet

utenriks

Dei to leiarane snakka om ei rekke offentlege saker, spesielt situasjonane i Syria, Ukraina og Venezuela, ifølgje ei fråsegn frå Vatikanet.

Møtet starta ein time seinare enn planlagt og varte i om lag ein time. Pave Frans og Putin snakka òg om saker knytt til Den katolske kyrkja i Russland, ifølgje fråsegna.

Paven oppmoda Putin til å be for han då møtet var over, og Putin takka paven for ein interessant samtale.

Skryter av samarbeid

Putin skal òg møte Italias statsminister Giuseppe Conte, president Sergio Mattarella og innanriksminister Matteo Salvini.

I forkant av Italia-turen skrytte Putin av Salvini og sa til avisa Corriere della Sera at dei to samarbeider tett.

– Liga og partileiar Salvini støttar aktivt gjenopprettinga av fullt samarbeid mellom Italia og Russland. Dei dyttar på for ei rask avvikling av dei antirussiske sanksjonane innført av USA og EU, seier Putin i intervjuet. Han viste òg til kor god kjennskap Salvini skal ha til Russland.

Sanksjonane vart innførte som følgje av Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 og involvering i konflikten i Ukraina. Putin nytta òg moglegheita til å rose den tidlegare statsministeren i Italia Silvio Berlusconi.

50 gater i Roma er sperra av i forkant storbesøket frå Russland.

Snakket varmt om Putin

Den italienske populistregjeringa har tatt til orde for å dempe sanksjonane mot Russland, trass krisa mellom Moskva og Vesten.

Salvini har snakka varmt om Putin ved fleire høve, og koalisjonsregjeringa hans har bede om at EU-sanksjonane mot Russland blir vurdert på nytt.

(©NPK)