Flyktninghjelpen åtvarar om svoltkatastrofe i Sør-Sudan

utenriks

Det afrikanske landet, som neste veke feirar åtte år som sjølvstendig nasjon, er prega av politisk konflikt samtidig som ein svoltkatastrofe er på trappene.

– Umiddelbare tiltak må setjast i verk for å hindre at Sør-Sudan hamnar i same desperate situasjon som i 2017 då landet vart ramma av hungersnød, seier landsdirektør Alexander Davey i Flyktninghjelpen i Sør-Sudan.

Når sjølvstendemarkeringa i landet nærmar seg, har sju millionar menneske i landet for lite mat, og 860.000 barn lid av underernæring, ifølgje Flyktninghjelpen.

1,9 millionar sørsudanarar er internt fordrivne, medan 2,3 millionar har flykta til nærliggjande land.

Onsdag melder FN at valden i Sør-Sudan har auka sidan fredsavtalen frå september fekk ein slutt på nesten fem år med borgarkrig. I landsbyar sør i landet har over hundre personar vorte drepne sidan avtalen vart signert.

