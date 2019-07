Brasils miljøminister seier at Amazonasfondet kan bli lagt ned

utenriks

– I teorien er det mogleg, sa Salles under ein pressekonferanse etter eit møte onsdag med både norske og tyske styresmakter, skriv blant andre Folha São Paulo.

Avisa skreiv i juni at Salles ønskte endringar i Amazonasfondet, mellom anna å redusere styrekomiteen til fondet og styrke posisjonen dei føderale styresmakten har i komiteen. Både Noreg og Tyskland avviste forslaga i eit felles brev til Salles, ifølgje Folha.

– Det kan vere dramatisk. Ryk fondet, vil det vere ein tragedie for regnskog og urfolk, og det største tilbakeslaget for klima- og skogsatsinga til den norske regjeringa nokosinne, skriv generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet i ein e-post til NTB.

«Tropenes Trump»

Miljøministeren vart utnemnd av president Jair Bolsonaro, som har fått kritikk for å føre det mange meiner er miljøfiendtleg politikk. Høgrepopulisten Bolsonaro har styrt Brasil sidan årsskiftet og blir kalla «Tropenes Trump». Han er ein uttalt klimaskeptikar og har lempa eller oppheva fleire tiltak som var innført for å verne Amazonas, den største regnskogen i verda.

Amazonasfondet er eit organ under den brasilianske utviklingsbanken BNDES, sett opp for å ta imot regnskogpengane frå utlandet og fordele dei på prosjekt for å hindre avskoging.

Noreg har hittil utbetalt 8,3 milliardar kroner til Amazonasfondet over ein tiårsperiode der avskoginga i Brasil har falle betydeleg. Dei siste åra har likevel avskoginga byrja å auke igjen.

(©NPK)