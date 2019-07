Sverige held renta uendra

utenriks

Trass i den aukande økonomiske uvissa i verda meiner Riksbanken framleis at renta kjem til å bli sett opp mot slutten av året eller i byrjinga av neste år.

Sjeføkonom i banken SEB, Robert Bergqvist, meiner at Riksbanken kjøper seg tid på same måte som andre sentralbankar som er usikre på korleis verda ser ut om berre få månader.

Riksbanken meiner at konjunkturane i Sverige framleis er sterke, og konstaterer at inflasjonen ligg fast på målet om 2 prosent. I prognosen sin meiner banken at inflasjonen vil liggje nær målet også i tida framover.

