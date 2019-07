utenriks

Den 23 år gamle mannen utløyste bomba då politiet konfronterte han ved ein trikkehaldeplass i sentrum av den tunisiske hovudstaden.

Han døydde på staden, og ingen andre vart skadde, ifølgje det tunisiske innanriksdepartementet.

Tunis vart førre veke ramma av to sjølvmordsbomber, som IS tok på seg ansvaret for. Ein politimann vart drepen og åtte andre såra, og styresmaktene skjerpte tryggleiken i byen etter angrepa.

