Éin meter regn i Japan – 800.000 blir evakuerte

Sidan fredag førre veke har det falle opp mot 1.000 millimeter regn på den sørlege øya Kyushu. Meteorologane har varsla ytterlegare 350 millimeter i enkelte område det neste døgnet, ifølgje allmennkringkastaren NHK.

Rundt 600.000 menneske i storbyen Kagoshima, og 200.000 menneske i omkringliggjande område, har fått ordre om å evakuere.

Ifølgje Kyodo News har ytterlegare 310.000 menneske i Miyazaki-området vorte rådde til å evakuere.

Statsministeren i landet Shinzo Abe har bedt innbyggjarane i dei ramma delane av landet om å evakuere tidleg for å forhindre tap av liv.

Regjeringa fekk i fjor sommar kraftig kritikk for å ha reagert for seint då jordskred og flaum utløyst av kraftig regnvêr tok livet av over 200 menneske, i det som var den verste naturkatastrofen i landet på 36 år.

