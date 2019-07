Ursula von der Leyen nominert til EU-toppjobb

utenriks

EU-kommisjonen ligg dermed an til å få kvinneleg sjef for første gong.

Avgjerda om å nominere von der Leyen vart tatt etter eit tre dagar langt maratonmøte i Brussel der stats- og regjeringssjefane på eit tidspunkt forhandla 18 timar i strekk.

Posten som kommisjonspresident blir rekna som den viktigaste av toppjobbane som no skal fordelast i EU.

Von der Leyen er i dag forsvarsminister i Tyskland. Ho tilhøyrer det kristendemokratiske partiet CDU, saman med statsminister Angela Merkel.

Det vert no opp til dei folkevalde i EU-parlamentet å ta stilling til forslaget frå stats- og regjeringssjefane. Ursula von der Leyen må bli godkjent av over halvparten av parlamentarikarane for å bli valt.

Men ved å foreslå von der Leyen har stats- og regjeringssjefane valt å gå vekk frå det såkalla spisskandidatsystemet, der dei ulike partifamiliane i EU-parlamentet fremjar sine eigne kandidatar til posten som kommisjonspresident.

Dei folkevalde EU-parlamentet har tidlegare understreka at dei vil reservere for seg retten til å avvise kvar og ein kandidat som ikkje har stilt som offisiell spisskandidat.

EU-kommisjonens sitjande president er Jean-Claude Juncker (64) frå Luxembourg. Han har sete i fem år og bestemte seg for ikkje å stille til attval.