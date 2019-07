Italiensk mafia tener seg rik på migrantar

utenriks

Italiensk økokrim opplyser at elleve personar er arresterte for bedrageri etter at fem velgjerdsorganisasjonar i åra 2014 til 2018 underteikna kontraktar for 7,5 millionar euro med styresmaktene i provinsane Lodi, Parma og Pavia.

Av den summen blir dei arresterte skulda for å ha svindla til seg 4,5 millionar euro til det som blir omtalt som personleg forbruk. Dei elleve er sikta for bedrageri og kvitvasking.

'Ndrangheta har òg brukt velgjerdsorganisasjonane til å få nokre av medlemmene sine ut av fengsel ved å registrere dei som tilsette i organisasjonane.

