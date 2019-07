Halvparten av dei inviterte til Oscar-akademiet er kvinner

utenriks

I over halvparten av avdelingane til akademiet, blant dei avdelingane for instruktørar, produsentar og forfattarar, er det invitert fleire kvinner enn menn.

Oscar-akademiet har i fleire år vorte skulda for å ikkje vere mangfaldig nok, både med tanke på kjønn og etnisitet. I 2015 fekk Oscar-showet tilnamnet «Oscar so White», som var ein referanse til at så mange kvite vart nominert i skodespelarkategoriane.

I år er rundt 30 prosent av dei 842 inviterte ikkje-kvite, ein del som har stige frå 8 prosent sidan 2015.

Det nøyaktig talet på medlemmer i Oscar-akademiet er ukjent. Tidlegare har medlemstalet vorte avgrensa til 6.000, men talet kan vere så høgt som 9.000, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

