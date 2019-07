Elleve drepne i Kabul – USA fordømmer Taliban

utenriks

Angrepet varte i ti timar måndag kveld, før alle fem antatte medlemmer av Taliban vart drepne.

I tillegg til dei fem militante, vart seks andre drepne, blant dei to politioffiserar, eit barn, ein tryggingsvakt og to forbipasserande.

Blant dei såra er 26 barn som vart trefte av glasbitar etter at bomba gjekk av, ifølgje regjeringstalsmann Feroz Bashari. Talskvinne for utdanningsdepartementet har seinare sagt at heile 51 barn er såra. Taliban seier dei står bak angrepet, som skjedde samtidig som Taliban og den afghanske regjeringa held samtalar i Qatar.

– Dette skamlause angrepet demonstrerer den kalde likegyldigheita Taliban har til landsmennene deira, som fleire gonger har vist ønske om å finne ei fredeleg løysing på konflikten, heiter det i ei utsegn frå Det kvite hus.

Afghanske styresmakter har lenge ønskt å forhandle med opprørarane, men Taliban har nekta å snakke med regjeringa, som dei har sett på som løpegutar for USA.

Taliban har tidlegare kontrollert store delar av Afghanistan, men vart driven ut av hovudstaden Kabul av eit amerikansk-britisk luftangrep i 2001.

Sidan har anslagsvis 110.000 menneske vorte drepne, og rundt 5 millionar afghanarar har vorte drivne på flukt i og utanfor eige land. I dag kontrollerer Taliban omtrent halvparten av landet, der USA og Nato framleis har stasjonerte soldatar.

