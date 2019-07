Austerrike forbyr glyfosat

utenriks

Lovforslaget om å forby stoffet, som blir nytta i fleire ugrasmiddel, vart fremja av sosialdemokratane, og vedtatt med stort fleirtal i parlamentet tysdag, melder nyheitsbyrået i landet.

Eksstatsminister Sebastian Kurz sitt konservative parti ÖVP stemte mot forslaget, og grunngav det med at forbodet vil gå utover bønder som bruker det på riktig måte.

Stoffet har vore omstridt og omdiskutert i fleire år, men EU vedtok hausten 2017 å godkjenne bruk av stoffet i fem nye år.

Trass i konklusjonen til WHO om at glyfosat «truleg er kreftframkallande», har styresmaktene for matvaretryggleik i EU (EFSA) og kjemikaliumbyrå (ECHA) konkludert med at glyfosat verken kan klassifiserast som kreftframkallande, akutt giftig, hormonforstyrrande eller skadeleg for reproduksjon eller arvemateriale.

(©NPK)