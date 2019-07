utenriks

Ifølgje ei utsegn frå sentralkommandoen i USA var angrepa retta mot personar knytt til al-Qaida i Syria som har vore ansvarleg for planlegginga av angrep som truar amerikanske borgarar.

Beskjeden kjem etter at eksil- og overvakingsgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melde at åtte jihadistar, mellom dei seks kommandantar, var drepne. Dei drepne skal ha tilhøyrt gruppa Hurras al-Deen.

