Minst 65 såra i eksplosjonar i Kabul

utenriks

Vindauge vart knuste og tjukk røyk steig opp frå staden der bomba eksploderte måndag morgon. Gata var full av folk som var på veg til arbeid.

Ifølgje fleire tenestemenn og helsearbeidarar er minst 65 personar, av dei ni barn, såra.

Ein politimann opplyser at det var ei bilbombe som eksploderte utanfor forsvarsdepartementet. Det er òg meldt om skyting mot bygningen. Ein talsmann for innanriksdepartementet opplyser at fleire angriparar gjekk inn i bygget etter at bomba hadde eksplodert aust i den afghanske hovudstaden.

Ein lokal journalist opplyste seinare at tryggingsstyrkar rykte ut til bydelen og har starta ein oppryddingsaksjon. Fleire bygningar er rørte av eksplosjonen.

Ein lokal TV-stasjon stasjon stansa sendinga rett etter eksplosjonen. Etter 20 minutt var han tilbake på lufta og melde om to eksplosjonar og skyting.

Ein talsmann for fotballforbundet i Afghanistan sa at den første eksplosjonen skjedde rett utanfor inngangen til forbundsbygningen. Han opplyste vidare at nokre av kollegaene hans vart såra, men kunne ikkje oppgi eit nøyaktig tal.

– Vindauget fall ned på skuldra mi. Eg trudde det var den siste dagen i livet mitt, det var ein veldig kraftig eksplosjon, sa ein departementstilsett som ønskte å vere anonym.

Inga gruppe har førebels tatt på seg ansvaret for eksplosjonane og angrepa.

Fleire enn 50 menneske har vorte drepne og 352 andre har vorte såra i meir enn ti angrep i Kabul så langt i år.

(©NPK)