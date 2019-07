Island går inn for kjønnsnøytrale namn

utenriks

18. juni vedtok det islandske parlamentet, Alltinget, ei ny lov om kjønnsautonomi. Lova inneber mellom anna at islendingar no kan registrere seg som kjønnsnøytrale, altså verken som mann eller kvinne.

Den nye lova gir ei rekke nye rettar til trans- og ikkje-binære personar, og vart vedtatt med klart fleirtal. Tre stemte blankt, ingen stemte imot, og totalt 45 stemte for, ifølgje avisa The Reykjavík Grapevine.

Men lova gir òg konsekvensar for den islandske namnetradisjonen. Den vanlege praksisen på Island er at etternamnet til barn blir sett saman av fars- og morsnamn, følgd av endingane -son, son, eller -dottir, dotter.

No held denne tradisjonen på å endrast fordi den nye lova opnar opp for ei tredje moglegheit: endinga -bur, som på islandsk betyr barn. Det vil seie at ein person som verken identifisere seg som mann eller kvinne, heller ikkje må identifiserast som sonen eller dottera til nokon.

Islandske borgarar står dermed fritt til å velje det nye alternativet dersom vedkommande er registrert som verken eller. Det betyr at Islands tidlegare president Vigdís Finnbogadóttir kan byte namn til Finnbogabur, altså barn av Finnbogi, som var namnet til far hennar.

Islendingar har hittil kunna velje kjønnsnøytrale mellomnamn, men no skal òg førenamn registrerast som verken spesielt mannlege eller kvinnelege. Det har hittil ikkje vore vanleg å velje kjønnsnøytrale førenamn på Island.

(©NPK)