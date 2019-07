Demonstrantar i Hongkong prøvde å storme lovgivande forsamling

utenriks

Hundrevis av demonstrantar skal ha deltatt i forsøket på å ta seg inn i bygningen måndag ettermiddag lokal tid. Dei er del av ei større gruppe på tusenvis av demonstrantar som protesterer i samband med at det er 22 år sidan den tidlegare britiske kolonien vart ein del av Kina.

Demonstrantane fyller gatene rundt regjeringskvartalet i byen. Mens nokre prøvde å knuse ei glasdør med ei metallkjerre, bygde andre barrikadar for å verne dei mot opprørspoliti.

Forsøket på å ta over den lovgivande forsamlinga skjedde ein time før det er planlagt ein større protestmarsj frå Victoria-parken til regjeringskvartalet.

Det er utplassert opprørspoliti med hjelmar og skjold, som med peparspray og køller har prøvd å hindre at demonstrantane byggjer barrikadar av søppelkonteinarar og andre gjenstandar.

Protestar i tre veker

Hongkong har i tre veker vore skaka av store demonstrasjonar og protestar mot eit lovforslag som opna for at fangar, inkludert politiske fangar, kunne sendast til Fastlands-Kina. Lovforslaget vart til slutt lagt på is.

Demonstrasjonane utvikla seg etter kvart til protestar mot det sitjande Hongkong-styret generelt og mot kinesiske styresmakter.

Leiar Carrie Lam i Hongkong og representantar for Fastlands-Kina deltok i flagheisingsseremonien som markerer at det er 22 år sidan den britiske kronkolonien vart overført til Kina.

Men på grunn av «dårleg vêr» etter lettare regnvêr på morgonen såg dei seremonien innandørs, der dei følgde med på ein storskjerm.

Vil lytte betre

Lam, som har måtta tole sterk kritikk for handteringa av lovforslaget, sa i ein kort tale at alle protestane har lært henne at ho må lytte betre til dei unge og til befolkninga generelt.

Motstandane av styret i Hongkong arrangerer kvart år ein demokratimarsj i samband med årsdagen. Han er venta å bli mykje større enn tidlegare demonstrasjonar.

