Lego-familien vil kjøpe Legoland tilbake for 64 milliardar kroner

utenriks

Familieselskapet Kirkbi, grunnleggjarane av Lego i 1932, vil saman med investeringsfondet Blackstone og eit canadisk pensjonsfond kjøpe heile Merlin Entertainment, eit britiskbasert selskap som eig 120 underhaldningsparkar, mellom dei dei fem Lego-parkane som finst, og hotell over heile verda.

Kirkbi eig frå før 29 prosent av Merlin, men vil no gå inn for å kjøpe opp heile selskapet, ifølgje Financial Times, som har snakka med fleire personar som har kjennskap til prosessen.

Oppkjøpet er venta å ha ein prislapp på om lag 6 millionar pund, omtrent 64 milliardar norske kroner. I det siste rekneskapsåret hadde Merlin ei omsetning på 18,3 milliardar kroner og eit overskot før skatt på drygt 3 milliardar kroner. Legoland-delen omsette for 6,8 milliardar kroner.

Nyheita om det planlagde oppkjøpet kan komme så tidleg som fredag morgon.

(©NPK)