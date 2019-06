Løysing på strid om migrantskip i Italia

utenriks

Finland, Frankrike, Tyskland, Luxembourg og Portugal har alle sagt ja til å ta imot flyktningane, opplyser Italias utanriksminister Enzo Moavero på Twitter fredag. Også EU-kommisjonen stadfestar at det er funne ei løysing for fordelinga av flyktningane.

Ifølgje kapteinen på det tyske redningsskipet Sea Watch-3, Carola Rackete, er situasjonen for flyktningane om bord prekær.

– For augneblinken er situasjonen utruleg vanskeleg, og han blir verre og verre, seier 31-åringen på videolink frå skipet fredag.

Redningsskipet plukka for over to veker sidan opp 53 personar frå ein oppblåsbar båt utanfor kysten av Libya. 42 av dei er framleis på skipet etter at dei mest sårbare har fått komme i land.

Onsdag denne veka gav Rackete beskjed om at situasjonen om bord var så desperat at ho ville prøve å legge til kai på den italienske øya Lampedusa sjølv om dei italienske styresmaktene har nekta å ta imot skipet.

Det har gjort henne til eit symbol for venstresida i Italia, som er imot den strenge innvandringspolitikken i landet. Skipet har så langt vorte stansa av politiet. Samtidig har det samla seg mange demonstrantar for å vise si støtte på land.

Italias innanriksminister Matteo Salvini har trua med å beslaglegge skipet, arrestere mannskapet og utskrive høge bøter viss det legg til kai i ei italiensk hamn.

