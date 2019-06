Europa sveittar i rekordvarme

utenriks

Rekorden vart sett like etter klokka 16 fredag i småbyen Gallargues-le-Montueux søraust i Frankrike, midt mellom byane Montpellier og Nîmes.

Ein time tidlegare vart det målt 45,1 grader i Villevieille, like ved. Det er første gong sidan målingane starta, at det er målt temperaturar over 45 grader i Frankrike.

Den førre rekorden var på 44,1 grader og vart sett i august 2003 i Saint-Christol-les-Ales og Conqueyrac. Også den gongen kom rekorden under ei hetebølgje. Hetebølgja i 2003 gjorde sitt til at 15.000 personar døydde i Frankrike og til saman rundt 70.000 i heile Europa.

– At den rekorden blir slått så tidleg på året, er heilt eksepsjonelt, seier meteorolog Christelle Robert.

Carpentras ligg nær Avignon i Rhône-dalen, eitt av fire område der franske styresmakter for første gong har tydd til raudt farevarsel, det høgaste på skalaen.

4.000 skular

Rundt 4.000 skular heldt stengt i Frankrike fredag, og mange sportsarrangement vart avlyste. Fotball-VM for kvinner går likevel som planlagt. Fredag møtest Frankrike og USA til kvartfinale i Paris, der det er meldt litt over 30 grader på kvelden.

I mesteparten av Frankrike er det oransje farevarsel, som er det nest høgaste på skalaen. I Paris, Lyon, Marseille og Strasbourg har styresmaktene lagt ned køyreforbod for dei mest forureinande bilane.

I Grenoble møtte innbyggarane stengde symjeanlegg etter krav frå livvakter, etter at fleire muslimske kvinner trassa eit lokalt forbod mot å bade iført såkalla burkini.

Motorvegoperatørane deler ut vatn til bilistane og gir råd på både fransk og engelsk til turistane. Det statlege jernbaneselskapet SNCF oppmodar passasjerane til å avlyse eller utsetje reisene sine, og tilbyr fram til søndag full refusjon eller gratis byte av billettar.

– Farleg for alle

Statsminister Édouard Philippe ber folk vere aktsame under det han kallar ei «uvanleg tidleg og uvanleg intens» hetebølgje.

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn ber folk ta forholdsreglar og meiner mange tar for lett på faren ved den ekstreme varmen.

Ho viser til at folk framleis går frå barn i parkerte bilar og legg ut på joggeturar når sola steiker som verst, stikk i strid med råda frå styresmaktene.

– Slik varme er farleg for alle, og ved fysisk aktivitet utandørs kan han vere drepande, seier helsedirektøren i landet, Jerome Salomon.

Fleire døde

I fleire andre europeiske land er det sett juni-rekordar, og varmen krev liv.

Ein 17-åring som dreiv innhausting utanfor Cordoba sør i Spania, fall saman som følgje av heteslag og døydde. I Valladolid kollapsa og døydde ein 93 år gammal mann på gata. Også dette dødsfallet kom av heteslag, opplyser politiet i den spanske byen.

Det er òg meldt om hetebølgje-relaterte dødsfall i Italia, Frankrike og Tyskland, i hovudsak blant eldre menneske. I Milano i Italia vart ein heimlaus 72-åring funnen død på hovudjernbanestasjonen fredag, truleg etter å ha fått anfall i varmen, opplyser dei lokale styresmaktene.

Varme tyskarar tar avkjølande bad, noko som kan ha gjort sitt til at fire menneske har mista livet i drukningsulykker.

Skogbrann

Enkelte delar av Tyskland opplever vassmangel, og i dei hardast ramma områda i den mest folkerike delstaten i landet, Nordrhein-Westfalen, vankar det bøter på nærare 10.000 kroner for dei som blir tatt i å vatne plenen.

I Torre del Espanol-området sørvest for Barcelona i Spania tok ei dynge med hønsemøkk fyr i varmen og utløyste ein stor skogbrann. Hundrevis av brannfolk og soldatar og dessutan seks vassbombefly kjempar mot flammane i det knusktørre, kuperte området, der det fredag var venta opp mot 42 varmegrader.

Fredag hadde 6.500 hektar skog gått tapt, og det er frykt for at 20.000 hektar blir svidd av før brannen er sløkt.

