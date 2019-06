175 slakteriarbeidarar får sparken på grunn av grisemangel i Danmark

utenriks

– Vi såg ei lita stigning i leveransane av slaktesvin gjennom 2018, men sidan nyttår har vi opplevd eit fall på omkring 5 prosent i forhold til i fjor, seier produksjonsdirektør Per Laursen i Danish Crown Pork i ei pressemelding fredag.

Oppseiingane i Horsens kjem av at slakteriet har fått inn langt færre griser enn forventa. Bakgrunnen er at ein del grisebønder i forlenginga av fjorårstørken har slutta med svin for ikkje å kaste bort pengar på dyrt fôr.

Samtidig held eksporten av dansk smågris, som blir send til oppfôring og slakt først og fremst i Tyskland og Polen, fram med å stige.

Gjennom sommaren vil talet grisar som blir slakta i Horsens, bli redusert frå rundt 100.000 til rundt 85.000 dyr i veka.

– Derfor er det no nødvendig å tilpasse kapasiteten, og vi kjem sannsynlegvis til å seie farvel til omkring 175 medarbeidarar, legg han til.

