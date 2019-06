USAs forsvarsminister kallar på Noreg

utenriks

– Eg reknar med at både Noreg og andre land ønsker å unngå nye angrep frå Iran eller deira representantar, seier Esper til NTB.

Han viser til at to skip med tilknyting til Noreg har vorte angripne i Omanbukta.

– Eg meiner regionale partnarar i området og land utanfor regionen som er avhengige av navigasjonsfridom gjennom dette sundet og denne handelsbukta, har veldig god grunn til å gå saman med oss i å uttrykke motstand, fordømme Irans framferd og oppmuntre Iran til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Og vidare, i den grad dei har kapasitet til det, i å hjelpe oss i innsatsen vi no ser på for å skremme Iran frå ytterlegare aggresjon, seier Esper.

USA har foreslått eit internasjonalt samarbeid for å sikre skipsfarten gjennom Hormuzsundet og Omanbukta etter at fleire skip dei siste vekene har vorte utsette for angrep i desse farvatna. Situasjonen vart torsdag diskutert på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er positiv til forslaget.

– Det er viktig at verdssamfunnet sørger for at internasjonal lov blir handheva, også på det feltet. Det meiner eg kan vere ein veldig god grunn til å samle seg i ein koalisjon og gjere noko, seier han.

