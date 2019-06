Rekordvarmen har sett seg i Europa

utenriks

Rekorden vart sett i bygda Saint-Julien-de-Peyrolas sør i Rhône-dalen torsdag, opplyser ei talskvinne ved det franske meteorologiske instituttet Meteo France.

Fredag kan det bli endå verre, åtvarar Meteo France, som viser til prognosar om temperaturar på opptil 42–45 grader. Farenivået er derfor heva frå oransje til raudt, som er det høgaste varselnivået dei franske meteorologane har i arsenalet.

Den førre juni-rekorden var frå 2003. Då vart det målt 41,5 grader i Aude, sør i landet.

Den høgaste temperaturen som nokosinne er målt i Frankrike, er 44,1 grader. Den rekorden vart sett i den sørlege delen av landet under ei hetebølgje i august 2003.

Hetebølgja er venta å gi temperaturar på over 40 grader også i Spania og Hellas fredag.

– Helvete er på veg

«Helvete er på veg», tvitra ein spansk vêrmeldar onsdag.

Den intense heten har så langt ført til trafikkrestriksjonar for å avgrense luftforureininga i fleire byar i Frankrike. Fleire skular er òg stengde i landet.

I Spania braut det onsdag ut ein skogbrann ved La Torre de l'Espanyol, sørvest for Barcelona i Catalonia. 350 brannmannskap og 230 soldatar kjempar mot flammane med hjelp frå 15 brannfly.

Vingardar, olivenlundar og frukttre har vorte øydelagde. Over 200 sauer døydde då ein gard brann ned til grunnen. Rundt 50 menneske er evakuerte til no.

Brannen var ute av kontroll torsdag, og han blir sagt å vere den verste skogbrannen i Catalonia på 20 år. Over 5.500 hektar har vorte øydelagt så langt, ifølgje regionregjeringa i Barcelona.

Styresmaktene fryktar at 20.000 hektar kan gå tapt. Risikoen er ekstrem, opplyser styresmaktene. Temperaturen nærma seg 40 grader torsdag.

Eit atomkraftverk ligg i Ascó fleire kilometer frå skogbrannen. Vindretninga er slik at det ikkje er nokon risiko, ifølgje styresmaktene.

70.000 døde

Hetebølgjer kan få katastrofale konsekvensar, åtvarar Røde Kors, som viser til det som skjedde i 2003, då rundt 70.000 personar i Europa døydde under ei hetebølgje. Det året vart det registrert 15.000 dødsfall som var relaterte til høge temperaturar i Frankrike.

I fjor mista rundt 100 menneske livet i Hellas i skogbrannane som herja langs kysten. Styresmaktene i Hellas har denne veka til liks med Frankrike og Spania auka beredskapen.

Hetebølgja kjem ifølgje meteorologane av eit kraftig høgtrykk frå det nordlege Afrika.

– Klimaendringar

Klimaforskarane ser ein klar samanheng mellom hetebølgjene og klimaendringane.

– Vi har ein global temperaturauke som følgje av klimaendringar, seier klimaforskar Len Shaffrey ved Universitetet i Reading i Storbritannia.

Han understrekar at temperaturstigninga globalt betyr at vi oftare får hetebølgjer.

– Over heile verda ser vi effektane av klimaendringane. Det er ikkje noko som kjem til å skje over hundre år, det er noko vi ser akkurat no, seier Chiles miljøminister Carolina Schmidt, som skal leie FNs klimakonferanse i Chiles hovudstad Santiago i desember.

– Alle må endre seg. Det er ikkje berre noko for styresmaktene. Og eg trur mange menneske no førebur seg fordi dei ser at klimaendringane påverkar liva deira. Tenk på alle hetebølgjene den seinare tida, seier Schmidt.

