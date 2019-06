Mette Frederiksen klar med ny regjering

utenriks

– Det er nesten 40 år sidan Danmark sist hadde ei rein sosialdemokratisk regjering. Det har vi no igjen. Vi vil la det sosialdemokratiske kompasset vårt styre oss. For jo sterkare fellesskap vi har, jo betre liv kan vi alle leve i Danmark, seier Frederiksen då ho møtte pressa på slottsplassen i København torsdag formiddag.

Ho møtte på slottsplassen halvanna døgn etter at dei fire partia i raud blokk vart samde om ein regjeringsavtale.

Frederiksen slår fast at dei viktigaste oppgåvene til regjeringa blir å handtere klimaendringane, forbetre velferda, sikre balanse mellom by og land og sørge for at «dei breiaste skuldrene ber dei tyngste byrdene».

Sju av dei 20 ministrane er kvinner, og regjeringskollegiet har ein snittalder på 42 år, noko som er det lågaste på mange år.

Offentleggjorde ministerlista

Frederiksen seier at det første ho vil gå laus på, er spørsmålet om rett til tidlegpensjon for «dei nedslitne». Pensjon har vore eit viktig tema gjennom valkampen.

Frederiksen har berre henta to av ministrane sine utanfor folketinget. Det gjeld den nye utanriksministeren Jeppe Kofod, som sit i EU-parlamentet, og kulturminister Joy Mogensen, som er borgarmeister i Roskilde kommune.

Kofod vart nyleg attvalt til EU-parlamentet. Utnemninga betyr at han forlèt EU-parlamentet, der han har hatt ein relativt høg profil og jobba mykje med økonomisk kriminalitet og skattesvindel.

Yngste statsminister

Frederiksen er ifølgje Jyllands-Posten den yngste statsministeren i landet sidan innføringa av demokratiet i 1848–49.

Den nye utlendings- og integrasjonsministeren Mattias Tefaye er utdanna murar og har bakgrunn i fagrørsla. 38-åringen har fronta Socialdemokratiets høgredreiing i asyl- og flyktningpolitikken.

Han har tidlegare vore nestleiar i Socialistisk Folkeparti og har òg vore medlem av Enhedslisten, som ligg endå eit hakk til venstre. Men i 2013 melde han seg inn i Socialdemokratiet.

Ny skatteminister er Morten Bødskov. Denne posten har det dei siste åra fått mykje merksemd som følgje av ei lang rekke rådyre IT-problem og kritikk av styresmaktene for mangel på kontroll.

(©NPK)