Maduro åtvarar motstandarar etter påstådd avsløring om kupp

utenriks

Ein talsmann for Maduro sa på nasjonalt fjernsyn i Venezuela onsdag at planar om statskupp mot presidenten hadde vorte avslørt. Ei gruppe tidlegare polititenestemenn og soldatar, med støtte frå Colombia og Chile, skal ha planlagt å drepe Maduro og hans næraste allierte. Dei skulle vidare bombe ein sentral regjeringsbygning, ta kontroll over ein flybase i hovudstaden Caracas og plyndre sentralbanken i landet.

Kuppmakarane skulle også kaste leiaren til opposisjonen Juan Guaidó ut av det politiske landskapet og i staden setje inn tidlegare forsvarsminister, den fengsla Raetúl Baduel, som ny president.

Etter at dei påståtte kupplanane hadde vorte gjort kjent, åtvara Nicolás Maduro offentleg onsdag dei politiske motstandarane sine.

– Vi vil reagere nådelaust mot eit fascistisk kuppforsøk, nådelaust, sa Maduro under ei kunngjering på offentleg kringkasting.

Det er ikkje første gong den sittande regjeringa hevdar dei har avdekt planar om statskupp, men med få bevis for å underbyggje påstandane. Opposisjonen skuldar han for bruke slike opplysningar for å slå ned på politiske motstandarar.

