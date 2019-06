Aktor ber om dødsstraff etter Marokko-drapa

utenriks

Aktor i saka ber om strengaste straff for den mistenkte leiaren av cella som utførte drapa, Abdessamad Ejjoud, og dessutan dei to andre som har vedgått å ha vore med på sjølve drapshandlingane.

Det var venta at mennene kunne risikere dødsstraff, men Marokko har i praksis ikkje avretta nokon sidan 1993.

Totalt er 24 personar stilte for retten i Marokko i samband med det IS-inspirerte angrepet. Fire menn er tiltalte for å ha utført drapa eller å ha medverka til dei, ein sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trena dei opp, og i tillegg er 19 menn tiltalte for å ha støtta ei terrorgruppe.

Norske Maren Ueland (28) frå Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) vart funne drepne nær landsbyen Imlil i Atlasfjella i Marokko måndag 17. desember i fjor.

Kvinnene var på ein månad lang privat reise og var på fottur i fjellet.

Rettssaka mot dei 24 mennene starta i ein antiterror-domstol i byen Salé utanfor hovudstaden Rabat i mai etter fleire utsetjingar.

Under rettssaka sa Ejjoud, som aktor no ber om dødsstraff for, at han angra på det han hadde gjort, ifølgje VG.

– Då eg vart arrestert, viste politiet meg den andre sida av IS. For å vere ærleg så er eg framleis forvirra. Eg veit ikkje om eg framleis er tilhengar av IS. Eg brukte å elske IS, men no veit eg ikkje. Alt eg veit, er at eg angrar på at eg drap dei to turistane, sa Abdesamad Ejjoud.