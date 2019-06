Sigarettglo eller elektrisk feil kan ha starta brannen i Notre-Dame

utenriks

Dei har så langt ikkje funne bevis som tyder på at det ligg noko kriminelt bak, heiter det i ei fråsegn frå Remy Heitz, sjefen for påtalemakta i Paris, onsdag.

Den førebelse konklusjonen er basert på forklaringane til om lag 100 vitne.

Samtidig er det klart at etterforskarane enno ikkje har kunna fastslå den nøyaktige årsaka. Dei undersøkjer framleis fleire hypotesar, som at det var ein feil i det elektriske anlegget, eller at nokon hadde kasta ein sigarett som ikkje var heilt sløkt.

Det skal no gjerast grundigare undersøkjer ved hjelp av ekspertar. Førebels er ingen enkeltpersonar sikta for aktløyse i samband med brannen.

I april opplyste ein talsmann for stillasfirmaet Le Bras Freres, som var involvert i oppussinga av katedralen, at arbeidarar nokre gonger hadde røykte på staden.

Brannen i Notre-Dame braut ut 15. april. Han førte mellom anna til at tårnet rasa saman og takbjelkane vart øydelagde.

