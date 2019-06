Semje om ny, raud, regjering i Danmark

utenriks

Onsdag formiddag vil Frederiksen (41) legge fram plattforma si for å styre landet for dronning Magrethe. Valet i Danmark vart halde 5. juni. Etter nesten tre veker med regjeringsforhandlingar i den raude blokka, kom partane overraskande til semje etter meldingar om uavklarte motsetningar tidlegare på dagen.

– Det er med stor glede at vi etter tre veker med forhandlingar no har fleirtal for at det kan dannast ei ny sosialdemokratisk regjering i Danmark, seier Mette Frederiksen seint tysdag kveld.

Onsdag går Frederiksen til dronninga for å stadfeste at ho tar på seg jobben som den nye statsministeren i landet. Socialdemokratiet vil styre landet med ei mindretalsregjering, med støtte i ein politisk avtale forhandla fram saman Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Felles forståing

Mette Frederiksen seier ho ikkje vil legge fram noka regjeringserklæring ut over avtalen som er inngått med dei andre partia.

– Vi har ei felles forståing med dei tre partia, som no blir det parlamentariske grunnlaget til regjeringa. Vi er samde om mange ting, og det finn eg fullt ut dekkjande for den jobben som regjeringa no går i gang med, seier Frederiksen.

Etter at semja var oppnådd og offentleggjort, strøymde det på med nyheiter frå dei ulike partia i samarbeidet om kva for nye retningar som vil bli meisla ut i dansk politikk. Innvandring, klima og økonomisk politikk har stått sentralt i forhandlingane og har alle vore store og vanskelege tema.

Frederiksen gjekk til val på at dei strenge reglane for innvandring til Danmark blir haldne ved lag, men landet vil ta imot kvoteflyktningar igjen, og flyktningar i arbeid vil få bli så lenge dei har ein jobb.

– Vi har framleis fokus på heimsending og mellombelse opphald. Når du er flyktning og kjem til Danmark, så skal du få vernet vårt. Men når det blir fred, så skal du reise heim igjen, seier Frederiksen.

Mindre forskjell

Leiar Morten Østergaard i sentrumspartiet De Radikale seier regjeringsavtalen som er inngått sikrar Danmarks økonomi.

– Det skipet vi har sjøsett er lasta med økonomisk ansvar, seier Østergaard.

Det mest venstreorienterte partiet i samarbeidet, Enhedslisten, har oppnådd garantiar om at forskjellane i Danmark skal bli mindre og ikkje større under Mette Frederiksen som statsminister.

– Dette betyr, samla sett, at vi er ute av eit regime der vi tar pengar frå dei som er sjuke eller arbeidsledige, for å gi dei til dei rike, seier talskvinne Pernille Skipper i Enhedslisten.

Klart fleirtal

Valet 5. juni gav den raude blokka i Danmark klart fleirtal over den sittande koalisjonsregjeringa. Blokken sikra seg 93 av dei 179 plassane i Folketinget. Den sittande koalisjonsregjeringa som vart leidd av Lars Røkke Rasmussen fekk berre 76 plassar.

Dagen etter valet søkte Rasmussen den danske dronninga Margrethe om avskjed. Dronninga gav i staden Mette Frederiksen i oppgåve å danne ny regjering, men forhandlingane i den raude blokka har tatt si tid.

