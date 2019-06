San Francisco forbyr sal av e-sigarettar

utenriks

Vedtaket, som vart fatta av bystyret tysdag kveld lokal tid, må godkjennast av borgarmeister London Breed. Ho har tidlegare deltatt i kampanjen for å få plass eit slikt forbod.

Forbodet går ut på at ingen personar skal kunne selje e-sigarettar i San Francisco med mindre dei er godkjente av det amerikanske mattilsynet, Food and Drug Administration (FDA). I ei fråsegn frå San Franciscos byadvokat, Dennis Herrera, går det fram at e-sigarettar ikkje er lovleg på marknaden utan ei FDA-godkjenning.

– Så langt har FDA motsett seg å følgje lova og mengda unge som dampar aukar. Viss regjeringa ikkje vil gjere noko for å verne ungane våre, så vil San Francisco det, seier Herrera.

I byrjinga av juni vedtok bystyret i California-byen Beverly Hills å forby sal av sigarettar, sigarar, e-sigarettar og andre tobakksprodukt, men dette forbodet skal ikkje tre i kraft før 2021.

