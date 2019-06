Mueller vitnar for justiskomiteen 17. juli

utenriks

Mueller har vore motvillig til å vitne offentleg i den pågåande høyringa som demokratane i Kongressen har tatt initiativ til. Mueller har vorte stemna og onsdag kveld stadfesta den demokratiske leiaren Jerrold Nadler i justiskomiteen og leiaren for etterretningskomiteen, demokraten Adam Schiff, at Mueller likevel vil stille for justiskomiteen.

Datoen for vitnemålet hans er sett til 17. juli.

Forhandlingane mellom dei to leiarane og Mueller skal ha gått føre seg i to månader. I eit brev skreiv dei til granskaren at «Amerikanarane fortener å høyre om etterforskinga og konklusjonane i saka direkte frå deg".

Muellers sluttrapport inneheldt inga sikting eller tiltale mot Trump. Spesialetterforskaren viste til føringane til justisdepartementet og overlét til Kongressen å avgjere om presidenten har gjort seg skuldig i eit lovbrot som kan rettsforfølgjast.

