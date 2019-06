Kraftig auke i talet på sjølvmord i USA

utenriks

Over 47.000 amerikanarar tok livet sitt i 2017, og sjølvmord var den nest vanlegaste dødsårsaka blant unge mellom 10 og 34 år, ifølgje Centers for Disease Control and Prevention.

Ifølgje statistikken var det dette året meir enn dobbelt så mange sjølvmord som drap i USA, og talet aukar.

Medan det i 1999 vart registrert 10,5 sjølvmord per 100.000 innbyggarar, hadde dette talet i 2017 auka til 14 per 100.000.

Barn og unge

517 barn i alderen 10 til 14 år tok livet sitt, og det same gjorde 6.252 i alderen 15 til 24 år. Dette var det høgaste talet sidan 2000.

Ekspertane kallar det aukande talet sjølvmord ei folkehelsekrise og konstaterer at talet aukar i alle grupper av befolkninga, bortsett frå blant eldre over 75 år.

Flest menn

Flest kvinner prøver å gjere sjølvmord, men sjølvmordsraten blant menn er likevel nesten fire gonger så høg. Blant kvinner var det 6,1 sjølvmord per 100.000 innbyggarar i 2017, medan det blant menn var 22,4 per 100.000.

Forskarar trur dette kjem av metodane som blir brukte, ettersom menn ofte bruker skytevåpen, medan kvinner bruker legemiddel.

Blant kvinner var sjølvmordsraten høgast – 10 per 100.000 – i aldersgruppa 45 til 54 år, medan han blant menn var høgast – 31 per 100.000 – i aldersgruppa 65 år og eldre.

Forskarane fryktar likevel at det er store mørketal, mellom anna fordi sjølvmord med piller ofte blir registrerte som overdosedødsfall.

Mange årsaker

Årsakene til sjølvmord er mange og samansette, konkluderer forskarane.

Blant unge er aukande bruk av sosiale medium med fare for netthets og mobbing truleg ei medverkande årsak, til tider i kombinasjon med isolasjon og einsemd.

Blant middelaldrande speler ofte arbeidsløyse inn, særleg i grisgrendte og fattige delar av landet.

