Russland fekk stemmeretten tilbake i Europarådet

utenriks

Med 118 stemmer for, 62 mot og ti blanke stemmer vedtok parlamentarikarforsamlinga (PACE) å gi Russland tilbake stemmeretten. Dermed er sanksjonen mot Russland etter at landet i 2014 annekterte Krimhalvøya frå Ukraina, oppheva.

Avgjerda i parlamentarikarforsamlinga er i tråd med semja i Europarådets ministerkomité, som 17. mai med stort fleirtal sa ja til å rette opp igjen Russlands stemmerett i Europas viktigaste menneskerettsorgan.

Europarådet og Europadomstolen er ansvarleg for at menneskerettane i dei 47 medlemslanda blir overhaldne. Etter at Russland vart utestengt i 2014 slutta dei å betale kontingent.

Møtet i PACE vart leidd av avtroppande generalsekretær Thorbjørn Jagland. Han har sete i leiarstolen sidan 2009, men går av 30. september. Etterfølgjaren hans skal veljast onsdag.

