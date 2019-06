Kvinne og tre barn funne døde ved USAs grense mot Mexico

utenriks

Ein talsmann for sheriffen i Hidalgo County, sør i delstaten Texas, fortalde måndag at dei døde vart funne dagen før.

Dei blir beskrivne som ei kvinne i starten av 20-åra, eitt lite barn og to babyar. Det blir antatt at dei har lege døde eit par dagar før dei vart funne.

Ei kjelde med kjennskap til etterforskinga seier til nyheitsbyrået AP at dødsårsaka truleg er heite og dehydrering. Politiet mistenkjer ikkje at dei fire har vorte utsette for noko kriminelt.

Området der dei vart funne, blir ofte brukt av migrantar som prøver å ta seg ulovleg over grensa til USA.

Lenger vest i Texas vart to menn og ein tredje person funne døde nær Rio Grande nokre dagar tidlegare, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Dei ekstreme temperaturane på denne tida av året kan vere dødelege, seier Raul Ortiz i grensepolitiet i området Del Rio.

Minst 283 migrantar døydde nær grensa i fjor, ifølgje grensepolitiet. Menneskerettsgrupper meiner det reelle talet er langt høgare.

Til samanlikning anslår FN at 2,275 menneske omkom i forsøk på å krysse Middelhavet frå Afrika til Europa i 2018.

