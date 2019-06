Kraftig auke i dødsfall etter denguefeber i Brasil

utenriks

Ein rapport frå helsedepartementet som vart offentleg fredag, viser at 366 personar døydde av myggborne sjukdommar frå 30. desember i fjor til 8. juni år. Totalt er det meldt inn 1,1 millionar sannsynlege tilfelle av denguefeber i same periode, ein auke på 561 prosent frå seks første månadene i fjor. Av desse er 600.000 stadfesta sjukdomstilfelle.

Meir regn og høgare temperatur er blant faktorane som verkar inn på førekomsten av gulfebermyggen som overfører sjukdommen til menneske. Denne myggen kan også vere berar av fleire andre sjukdommar, som gulfeber og zikafeber.

Dei brasilianske helsestyresmaktene skriv at førekomsten av denguefeber går i syklusar og at førekomsten av sjukdom var lågare i fjor og året før. Gulfebermyggen er ein art som trivst godt nær mennesket, òg i store byar. Vasstynner og andre samlingar av vatn er ideelle stader for larvene å utvikle seg. Myggen kan i motsetning til malariamygg også bite midt på dagen.

(©NPK)