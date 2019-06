Johnson stadig taus om husbråk

utenriks

Britiske medium prøver å få Johnson i tale om forholdet til kjærasten Carrie Symonds. Dei meiner historia om husbråket er viktig for kaste lys over Johnsons karakter og personlegdom før han eventuelt vinn kampen om å bli den neste leiaren i Det konservative partiet. Då følgjer han òg Theresa May og blir statsminister i Storbritannia.

I eit intervju med BBC tysdag slo han fast at det «rett og slett er urettferdig» å blande inn dei ein elskar i debatten.

Intervjuet vart gjort etter at Sky News rapporterte at kanalen må avlyse ein debatt mellom Johnson og motkandidaten Jeremy Hunt ettersom Johnson nektar å delta.

Iscenesett?

Også i eit intervju med radiokanalen LBC fekk Johnson tysdag spørsmål om privatlivet. Kanalen ønskte å vite om bildet som nyleg vart offentleggjort, og som viser han og Symonds på landet i Sussex, er iscenesett.

– Problemet er at i den augneblinken du seier ein ting, så bringar du openbert inn menneske, personar du elskar, familien din, inn i den offentlege sfæren på ein måte som ikkje er rettferdig, sa Johnson.

Han nekta å svare på om valkampteamet hans stod bak offentleggjeringa.

Ei ny meiningsmåling tyder på at Johnsons forsprang har krympa etter at politiet før helga måtte rykke ut til bustaden hans etter meldingar om husbråk.

Trur på avtale

I intervjua med BBC seier Johnson òg at han ikkje trur det minste på at brexitprosessen vil ende med at Storbritannia går ut av EU utan ein avtale.

Johnson har likevel fleire gonger sagt at han støttar ei slik løysing viss det ikkje er mogleg å bli samd med EU om ein betre brexitavtale.

Viss ein «hard brexit» blir sett i verk, erkjenner han at Storbritannia vil vere avhengig av samarbeid med EU for å unngå store tollbarrierar og grensekontroll mellom Nord-Irland og Irland.

– Det er ikkje berre opp til oss, seier han i BBC-intervjuet.

Johnson og Storbritannias utanriksminister Jeremy Hunt er dei siste attverande kandidatane til leiarvervet i Det konservative partiet. Johnson er favoritt, og den som blir partileiar, blir òg ny statsminister. Det konservative partiet opplyste tysdag at ein ny statsminister blir utnemnd 23. juli.

(©NPK)