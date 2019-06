Harry og Meghan pussa opp for 25 millionar

utenriks

Dei nybakte foreldra flytta inn i det nyoppussa huset i Windsor utanfor London etter at sonen deira Archie vart fødd 6. mai. Då hadde huset, som tidlegare bestod av fem separate bustader vorte førte tilbake til éin bustad for den ferske familien.

Oppussingen kosta om lag 25 millionar kroner, viser dei offentlege rekneskapane som vart tilgjengelege tysdag.

Den finansielle rådgivaren til kongehuset Michael Stevens, med den offisielle tittelen The Keeper of the Privy Purse, opplyser at bygget allereie stod på lista over eigedomar som trong ei oppgradering.

– Huset vart ført tilbake til å passe eitt enkelt hushald og all infrastruktur i huset måtte skiftast ut. Alt inventaret vart kosta på av dei kongelege sjølv, seier Stevens.

Heile det britiske kongehuset hadde 725 millionar kroner i utgifter i rekneskapsåret 2018/2019 fjor. Utgiftene som kom då USAs president Donald Trump var på statsbesøk i byrjinga juni er då ikkje tatt med, men kjem på rekneskapen for neste år. Pengane blir henta frå dei inntektene som kjem frå landseigedommane som ligg inn under kongehuset.

