Amerikanske superrike ber politikarar auke formuesskatten

I brevet som ligg ope ute på internett ber finanskjendisar som George Soros og Facebooks medgründer Chris Hughes politikarane om å innføre formuesskatt. Dei peikar på at økonomisk forskjell ligg an til å bli eitt av dei sentrale temaa under den kommande valkampen på ny president i 2020. Saka er tysdag omtalt i avisa Financial Times.

– USA har eit moralsk, etisk og økonomisk ansvar for å auke skattlegginga formuane våre. Ein formuesskatt kan bidra til å noko med klimakrisa, forbetre økonomien og styrke den demokratiske fridommen vår, skriv gruppa i brevet.

Avsendarane seier dei ikkje tar tonar mot politisk flagg, men trekker fram eit forslag frå Massachusetts demokratiske senator Elizabeth Warren som har foreslått ein ny skatt for personar med formue på meir enn 423 millionar kroner (50 millionar dollar). Viss han blir innført vil det gi ein årleg skatteinngang på 2.330 milliardar kroner.

Donald Trump skal i 1999 ha gått inn for ein liknande skatt for å redusere USAs utanlandsgjeld, men har ikkje tatt til orde for noko liknande sidan han vart president.

Dei rikaste 0,1 prosent av befolkninga i USA eig om lag 20 prosent av verdiane i landet, like mykje som dei fattigaste 90 prosent, ifølgje ein rapport frå National Bureau of Economic Research, skriv avisa.

(©NPK)