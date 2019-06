FN ber land hente heim kvinnene og barna til IS-krigarane

utenriks

Ifølgje FNs barnefond (UNICEF) er det rundt 29.000 barn av IS-krigarar i Syria og Irak. Rundt 20.000 av dei er irakiske, medan resten av dei er barn av framandkrigarar frå nærare 50 andre land, mange europeiske.

Fleire land, blant dei Noreg, har henta heim eit fåtal barn, men må ta ansvaret for alle statsborgarane sine, slår Michelle Bachelet fast.

Over 11.000 kvinner og barn frå dei tidlegare IS-kontrollere områda blir no haldne innesperra i al-Hol-leiren nord i Syria, under forhold Bachelet skildrar som umenneskelege.

Splitta regjering

Ei rekke land toar hendene sine og vil ikkje repatriere verken framandkrigarar eller kvinnene og barna deira.

Regjeringa i Noreg er djupt splitta og har førebels berre hente heim fem foreldrelause barn.

Venstre meiner alle norske barn av IS-foreldre bør hentast heim, medan KrF er imot å skilje barn frå mødrene og meiner at også kvinnene må hentast heim.

Frp meiner at Noreg «ikke under noen omstendigheter» må medverke til at IS-krigarar og kvinnene deira kjem heim.

Fryktelege overgrep

– Særleg barna har opplevd fryktelege overgrep, mellom anna indoktrinering eller rekruttering til valdshandlingar for IS, seier Bachelet.

– Det viktigaste av alt er at dei blir rehabiliterte og beskytta, seier ho.

Bachelet åtvarar på det sterkaste mot å ta statsborgarskapet frå dei som har opphalde seg i IS-kontrollerte område, eller nekte barn som er fødd av framandkrigarar statsborgarskapet til foreldra.

– Det er aldri akseptabelt å gjere menneske statslause, seier Bachelet.

– Å gjere barn som alt har lide mykje, statslause, er uansvarleg og grufullt, legg ho til.

