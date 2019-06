Danske Bank sparkar toppsjef

utenriks

Bakgrunnen for at toppsjefen mistar jobben er ei sak der 87.000 danske kundar har måtta betale for høge gebyr på investeringsprodukt.

Jesper Nielsen var ansvarleg for Danske Banks aktivitetar i Danmark då gebyra vart fastsette, og styret meiner derfor at han ikkje kan halde fram i stillinga som administrerande direktør.

Banken skal no kompensere kundane som har betalt for mykje i gebyr og opplyser at det i alt dreier seg om rundt 400 millionar danske kroner.

Danske Bank har vore i hardt vêr dei siste åra, etter avsløringar om at store beløp hadde passert gjennom filialen til banken i Estland utan at prosedyrar for å avsløre kvitvasking vart følgde.

Filialen kan ha vorte brukt til å kvitvaske milliardar av kroner frå mellom anna Russland og Aserbajdsjan gjennom ein åtteårsperiode.

Ei intern gransking konkluderte med at transaksjonar for rundt 1.500 milliardar danske kroner hadde passert gjennom filialen, mange av dei mistenkelege.

Ein intern granskingsrapport resulterte i september med at den norske toppsjefen i banken Thomas Borgen gjekk av.

