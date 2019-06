IS bygger nytt kalifat i Afghanistan

utenriks

I veglause fjellområde langs grensa Mot Pakistan vervar IS no rekruttar og planlegg angrep Mot vestlege mål, ifølgje amerikanske og afghanske tryggingskjelder og ekspertar.

Den ytterleggåande islamistgruppa har lenge hatt eit nærvær i Nangarhar-provinsen i Afghanistan, der hòlekomplekset Tora Bora lenge var gøymestad for Osama bin-Laden og al-Qaida-krigarane hans.

No har IS òg fått eit fotfeste i dei tre provinsane Kunar, Nuristan og Laghman lenger nord, i eit område som afghanske regjeringsstyrkar og deira allierte frå USA og Nato aldri har greidd å ta kontroll over.

Farlegare enn Taliban

18 år etter at vestlege land hjelpte ein allianse av krigsherrar til makta Kabul, blir IS i dag sett på som ein endå større fare enn Taliban.

Tryggingsekspertar ser no på Taliban som ein mogleg partnar i kampen Mot IS, sidan dei to gruppene er djupt splitta i synet på ideologi og taktikk og kjempar om dei same rekruttane og områda.

– Håpet er at ei forhandlingsløysing vil føre Taliban inn i regjeringa og dermed òg inn i kampen Mot IS. Dei kjenner fjella, dei kjenner terrenget, dette er territoriet deira, seier ein amerikansk etterretningsoffiser i Kabul.

Radikale element i Taliban mislikar likevel forhandlingane som dei siste månadene har gått føre seg med USA og kan komme til å melde overgang til IS dersom dei endar med ein våpenkvileavtale.

Spørsmål om tid

Medan Taliban kjempar for ein plass i regjeringa i Kabul, kjempar IS for eit globalt kalifat.

Talibans angrep blir derfor først og fremst retta Mot afghanske og utanlandske tryggingsstyrkar i landet, medan IS spreier terror ved å angripe sivile, først og fremst frå den sjiamuslimske minoriteten som dei ser på som fråfalne.

Etterretningskjelder fryktar at terrorangrepa i Afghanistan har vore nytta som trening før endå større angrep som blir planlagde i Vesten.

– Det er dette som er målet deira. Det er berre eit spørsmål om tid. Det er svært skremmande, seier ein etterretningsoffiser.

Tusenvis av krigarar

Bruce Hoffman, som leiar Center for Security Studies ved Georgetown-universitetet i USA, er òg bekymra over utviklinga.

– IS har investert usedvanleg mykje i Afghanistan, seier han, og viser mellom anna til store våpenlager som IS skal ha bygd opp i områda dei har døypt Khorasan-provinsen.

Mange av IS-rekruttane er misnøgde avhopparar frå Taliban i Pakistan og Afghanistan, tiltrekt av den meir ekstreme ideologien IS står for.

Frå å ha vore sett saman av berre nokre få krigarar i 2014, tel IS i Afghanistan i dag tusenvis av krigarar. Mange av dei kjem frå Usbekistans islamistiske rørsle (IMU), andre har strøymt til frå arabiske land, Tsjetsjenia, India, Bangladesh og Kina.

– Då dei først kom, var dei kanskje 150. I dag er det tusen på tusen av dei, seier Ajmal Omar, som sit i provinsrådet i Nangarhar.

