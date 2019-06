Eitt år sidan grottegutane vart innesperra – no har grotta vorte turistattraksjon

utenriks

– Det som skjedde her er fantastisk. Eg følgde alt frå Australia. Eg ville sjå det med mine eigne auge, seier turist John McGowan ved besøkssenteret omtrent 100 meter frå grotteinngangen. Han legg til at han er litt skuffa over at grotta framleis er stengd for turistar.

I vel to veker sat gutane og trenaren deira i grotta før dei vart redda ut. Etter den dramatiske redningsaksjonen, der gutane éin etter éin vart dopa ned og frakta ut av dukkarar, har 1,3 millionar menneske besøkt den avsidesliggande fjellsida i Nord-Thailand.

– Mirakel

Fotballaget gjekk inn i den tronge grotta saman med trenaren 23. juni i fjor. På grunn av kraftig regn steig vassnivået raskt, og gutane vart trengde inn i ei lita luftlomme langt inne i grottegangen.

– Eit mirakel har skjedd her med desse barna, seier turisten Cheoung frå Singapore, som berre oppgir eitt namn.

Utanfor besøkssenteret er det sett opp ein bronsestatue av marinedukkaren Saman Gunan som gjekk tom for oksygen og døydde under redningsaksjonen. Han blir beskriven som «heile landet sin helt» av den thailandske sjukepleiaren Sumalee, som har reist fire timar for å besøke staden.

Bygger ut

Ved grotta blir det seld t-skjorter med Gunans ansikt på, plakatar av grottegutane og det er mogleg å kjøpe innramma bilde av seg sjølv frå staden.

Tidlegare kom rundt 5.000 besøkande i året til grotta, som inntil i fjor låg utanfor dei vanlege turistrutene.

No blir det lagt store planar for å ta unna den auka turismen. Det blir planlagt eit stort shoppingsenter, restaurantar, hotell og fleire campingplassar utanfor nasjonalparken som huser grotta.

Planen er òg at grotta etter kvart igjen kan bli opna for besøkande.

